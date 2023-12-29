Isparta\'da öğrenci yurdunda yemek zehirlenmesi şüphesi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 110 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan KYK Kız ve erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtta kalan öğrenciler akşam yemeğinde yedikleri kuru fasulye, pilav ve triliçe tatlısı sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar sonrası öğrenci yurduna çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA