Isparta'da Orman Kesiminde İş Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Isparta'nın Sütçüler ilçesine İbişler köyünde orman kesim sahasında üzerine tomrukların devrilmesi 1 kişi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sütçüler ilçesi İbişler köyündeki orman sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal U.'ye ait orman kesim sahasında çalışan Hasan Armağan (70) ve M.Y. (69), kesilen ağaçların kamyona yüklenmesi sırasında, tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Eğirdir Eklem ve Kemik Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. İşçilerden durumu ağır olan Hasan Armağan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, sağlık durumumu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA