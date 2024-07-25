Isparta'da psikolojik sıkıntıları bulunan adam evini çöpe çevirdi - Son Dakika
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Isparta'da psikolojik sıkıntıları bulunan adam evini çöpe çevirdi

Isparta\'da psikolojik sıkıntıları bulunan adam evini çöpe çevirdi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde psikolojik sıkıntıları olan bir adam, sokaktan topladığı eşyalarla evini çöpe çevirdi. Yoğun koku ihbarının ardından ekipler eve müdahale etti.

25.07.2024 09:20  Güncelleme: 09:31
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Isparta'da psikolojik sıkıntıları bulunan adam sokaktan topladığı eşyalarla evini çöpe çevirdi. Yoğun koku ihbarının ardından harekete geçen ekipler tıka basa çöp dolu olan eve balkon demir korkulukları keserek girdi.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesinde bulunan üç katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen Hamdi Varal sokaktan topladığı çöpleri zemin kattaki dairesine ve bodrumuna biriktirmeye başladı. Binadan kötü kokuların gelmesinin üzerine apartman sakinleri durumu mahalle muhtarı Aziz Altıparmak'a bildirdi. İhbar üzerine 11 kişilik temizlik ekipleri harekete geçti. Dairenin çöple dolu olması sebebi ile kapıyı açarak eve giremeyen belediye ekipleri dairenin mutfak balkonunun demir korkulukları keserek içeri girdi. Ekipler tarafından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ev temizlendi. Çöp evden üç kamyon çöp çıktığı bildirilirken, ekipler tarafından daha önce üç kez aynı temizlendiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Yalvaç, Olaylar, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da psikolojik sıkıntıları bulunan adam evini çöpe çevirdi - Son Dakika

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