Isparta'da şok uygulama: 1 adet tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi
ISPARTA - Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada bir otomobilde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 156 cadde üzerinde şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada bir otomobilde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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