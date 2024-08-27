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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

Isparta'da yasa dışı kenevir ekimi yapan 1 şahıs tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 1 şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 1 bir şahsın uyuşturucu madde üretimine yönelik yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı. Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, icra edilen operasyonda 1 şüpheli şahıs ile birlikte 40 kök kenevir bitkisi, 65 gram kenevir tohumu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.