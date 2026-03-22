Katar\'da Helikopter Kazası: 3 Türk Şehit

Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde şehit olan 3 Türk personelden Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta'daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin kaza yaptığını duyurdu. Açıklamada, helikopter kazasında 7 personelin şehit olduğu belirtilerek şu ifadeler kaydedildi:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

Isparta'daki baba ocağına acı haber verildi

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, şehit olan 3 personelin, Hv. Svn. Binbaşı Sinan Taştekin, Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu duyurdu. Şehitler arasında yer alan Hv. Svn. Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta Gülcü Mahallesi'ndeki baba ocağına haber verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asıldı. - ISPARTA