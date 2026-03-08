İsrail Ain al-Hilweh Kampı'nı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ain al-Hilweh Kampı'nı Vurdu

08.03.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'daki Ain al-Hilweh Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan'da bulunan Ain al-Hilweh Filistin Mülteci Kampı'nı vurdu.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basını, İsrail güçlerinin, Filistinlilerin kaldığı Sidon'daki Ain al-Hilweh Mülteci Kampı'na kampına iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıdaki, ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Ain al-Hilweh Kampı'nı Vurdu - Son Dakika

Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu

19:02
Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 19:12:05. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Ain al-Hilweh Kampı'nı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.