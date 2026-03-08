İsrail Ain al-Hilweh Kampı'nı Vurdu

İsrail, Lübnan'da bulunan Ain al-Hilweh Filistin Mülteci Kampı'nı vurdu.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basını, İsrail güçlerinin, Filistinlilerin kaldığı Sidon'daki Ain al-Hilweh Mülteci Kampı'na kampına iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıdaki, ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. - BEYRUT