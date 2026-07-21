İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki El Halil şehrinde Filistinli aileye ait evi iş makinesiyle yıktı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerini hızla genişletirken, Filistinlilerin evlerini "ruhsatsız" olduğu bahanesiyle yıkmaya devam ediyor.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde El Halil şehrinin kuzeyindeki Sa'ir kasabasında 8 kişinin yaşadığı, 300 metrekarelik alanda bulunan 2 katlı bir evi önündeki su kuyusunu yıktı. İsrail askerleri, ailenin eşyalarını almasına dahi izin vermezken, ev sahibini darp etti.

Uluslararası topluma "yıkım politikasını durdurun" çağrısı

Sa'ir Belediye Başkanı Sa'd al-Shalalda yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin kasabada evleri yıkıp yerine İsrail yerleşimleri inşa edildiğini belirtti. Al-Shalalda, "Sa'ir köyünde yaşananlar, yaşamın tüm temel unsurlarının hedef alınmasıdır. İşgalcilerin ev yıkımı, köyün tüm çevresinin kontrol altına alınmasını ve (Yahudi) yerleşim yerlerinin köy içinde genişlemesinin kolaylaştırılmasını sağlamaktadır. Amaç, Sa'ir'i, çevredeki tüm köylerden izole etmek ve köyü El Halil şehrinden ayırmaktır" ifadelerini kullandı. Uluslararası topluma çağrıdan bulunan Al-Shalalda, "Uzun zamandır acı çekiyoruz. Bölge sakinlerini metanetli olmaya çağırıyor ve Filistin hükümetini ve uluslararası toplumu, Filistin halkına karşı son savaştan bu yana yoğunlaşan yıkım çalışmalarını durdurmak için duruma müdahale etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. - EL HALİL