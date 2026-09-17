İsrail'de İran adına casusluk yapan Granovsky'e 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İsrail mahkemesi, İranlı bir ajan adına güvenlikle ilgili görevler yürüttüğü, araçları ateşe verdiği ve mala zarar verme eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle Alexander Granovsky'i 13,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Orta Doğu'da çatışmaların ve bölgesel gerilimlerin sürdüğü bir dönemde, güvenlik endişeleri de ülkelerin gündemindeki ağırlığını koruyor. İsrail'de 2024 yılında casusluk şüphesiyle tutuklanan Alexander Granovsky hakkında karar açıklandı. Mahkeme, dijital olarak aldığı binlerce dolar karşılığında İranlı bir ajan adına güvenlikle ilgili görevler yürüttüğü, araçları ateşe verdiği ve mala zarar verme eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle Granovsky'i 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameye göre, Granovsky, sosyal medya platformu Telegram üzerinden söz konusu İranlı şahısla iletişimini sürdürdü ve İsrail'in Mavi ve Beyaz partisinin lideri Benny Gantz'ın yaşadığı mahalleden fotoğraflar gönderdi. Ayrıca şiddet eylemleri gerçekleştirmeleri için sabıka kaydı bulunan başka kişileri işe almasının istendiğini bildirdi.