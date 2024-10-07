İsrail'den Gazze'ye Tahliye Emri

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahya'da yaşayan Filistinlilere şeridin güneyinde İsrail tarafından belirlenen insani bölgeye tahliye emri verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'ndeki saldırıların başlamasının yıldönümünde Filistinlilere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, Şeridin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahya'da yaşayan Filistinlilere güneydeki İsrail tarafından belirlenen insani bölgeye tahliye emri verildi. IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee, "IDF güçleri şu anda bölgede büyük bir güçle operasyon yürütüyor. Güvenliğiniz için bu bölgeleri derhal boşaltmalısınız" ifadelerini kullanarak, boşaltılması gereken bölgelerin bir haritasını yayınladı. Adraee, Salah al-Din yolunun, sivillerin Gazze'nin güneyine kaçabilmeleri için bugün yerel saatle 08.00 ile 17.00 arasında insani yardım koridoru olarak açılacağını söyledi.

İsrail'den Doğu Kudüs'e baskın

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 12 yaşındaki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü belirtti. Açıklamada, baskında 3'ü çocuk 7 Filistinlinin yaralandığı, 20 Filistinlinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Bekaa Vadisi'ne saldırısında 2 kişi öldü

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail güçlerinin Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan Kaliya kasabasında bir evi vurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. - TEL AVİV