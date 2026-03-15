İsrail'e İran Saldırısı: Yaralı Sayısı Üçe Çıktı

15.03.2026 14:56
Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısında yaralı sayısı üçe yükseldi; hafif yaralanmalar kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv bölgesine düzenlenen İran saldırısında yaralı sayısının üçe yükseldiği bildirildi.

İran, İsrail'in merkezinde Tel Aviv bölgesine saldırdı. İsrail polisinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, daha önce iki olarak bildirilen yaralı sayısının üçe yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "Kısa süre önce Tel Aviv bölgesine füze saldırısı başladı. Saldırı sırasında misket başlıklı füzeler düştü ve birden fazla noktada hasara yol açtı. Bir olay yerinde, sığınaklara girmemiş siviller görüldü ve yakınlarına düşen bir misket başlıklı füze 3 sivilin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Görüntüler, sivillerin korunma ve Sivil Savunma Komutanlığı'nın talimatlarına uyma konusundaki bağlılıklarını açıkça gösteriyor. Bu olayda yaralanmalar hafif olmakla birlikte, olay daha ciddi can kayıplarıyla sonuçlanabilirdi. Bir kez daha vurguluyoruz: alarm çaldığında sığınaklara girmenin önemi büyüktür. Lütfen, hayat tehlikesi oluşturabilecek gereksiz risklerden kaçının" denildi.

İsrail polisi, füzenin düşme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, 3. Sayfa, Tel Aviv, İsrail, İran, Son Dakika

