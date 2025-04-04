İsrail Gazze\'de Operasyonları Genişletiyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonlarını genişlettiğini ve birliklerin Gazze Şehri'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne girdiğini açıkladı.

İsrail, Gazze'deki saldırılarını genişleteceğini duyurmuş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da dün yaptığı açıklamada Gazze'de operasyonun genişletilmesinin amacının "bölgeyi teröristlerden ve terör altyapısından temizlemek ve yok etmek" olduğunu söylemişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonlarının genişletildiğini ve İsrailli birliklerin Gazze Şehri'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne girdiğini bildirdi. Açıklamada, operasyonların İsrail'in Gazze sınırı boyunca uzanan tampon bölgesini genişletmeyi amaçladığı kaydedildi.

"Hamas'a ait komuta merkezi yok edildi"

IDF, Hamas'a ait bir komuta merkezi de dahil olmak üzere altyapıyı tahrip ettiğini açıkladı. Şucaiyye için tahliye uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada sivillerin güvenlikleri için bölgeyi tahliye etmelerinin sağlandığı aktarıldı. - TEL AVİV