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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ni kuşattı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ni kuşattı

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ni kuşatan İsrail askerleri, hastanedeki Filistinlileri tahliyeye zorluyor.

İsrail, Gazze Şeridi\'ndeki Nasır Hastanesi\'ni kuşattı
27.01.2024 - 23:40,
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Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ni kuşatan İsrail askerleri, hastanedeki Filistinlileri tahliyeye zorluyor.

İsrail, tüm tepkilere ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı tedbir kararlarına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırıların 113. gününde İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ni kuşatırken, hastanede bulunan Filistinlileri ise tahliyeye zorladığı öğrenildi. İsrailli keskin nişancıların hastanenin dışında konuşlandığı ve giriş çıkışları engellediği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise, İsrail güçlerinin düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu hastanedeki su depolarında hasar meydana geldiğini söyledi. Eşref el-Kudra, saldırı sonucu yoğun bakım ünitesini su bastığını ve diyaliz merkezinde de su sıkıntısı yaşandığını belirtti. - GAZZE

Kaynak: İHA
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