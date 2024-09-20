İsrail'in Beyrut Saldırısında 14 Ölü

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle 9'u ağır olmak üzere 66 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

"Siyonist rejimin Beyrut'a yönelik acımasız hava saldırısı Lübnan'ın ulusal güvenliğinin ihlalidir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Beyrut'a yönelik acımasız ve vahşi hava saldırısı uluslararası hukuk ve düzenlemelerin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğinin de ihlalidir" dedi.

Karşılıklı saldırılar yoğunlaşıyor

Dün İsrail'de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan'a doğru havalanmış, Hizbullah'a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklanmıştı. Hizbullah ise bugün İsrail'in kuzeyine 150 roket ateşlemişti.

Bu yıl Beyrut'ta 3 saldırı düzenlendi

İsrail'in Beyrut'ta Ocak ayında düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, Temmuz ayında düzenlediği saldırıda ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr hayatını kaybetmişti. Lübnan'ın başkenti bu yıl İsrail tarafından 3. kez hava saldırılarına hedef olmuş oldu. - BEYRUT