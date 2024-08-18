İsrail\'in Gazze\'deki saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 17\'ye yükseldi

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Al Zawaida kasabasında Ajlah ailesinin evine ve deposuna dün gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarına devam ediyor. Bölgede sivilleri acımasızca hedef alan İsrail güçleri kadın, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin sivillerin üstüne bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Al Zawaida kasabasına dün düzenlediği saldırıda bilançonun arttığını duyurdu. Ajlah ailesinin evine ve deposuna gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi. Sağlık yetkilileri ise saldırıda öldürülenlerin 8'inin çocuk, 4'ünün de kadın olduğunu söyledi. - GAZZE