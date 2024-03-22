İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 70'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 70'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 70'e, yaralananların sayısı ise 74 bin 298'e yükseldi. Son 24 saat içinde ise İsrail saldırılarında 82 Filistinli hayatını kaybetti, 110 Filistinli ise yaralandı.

22.03.2024 23:54
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 70'e, yaralananların sayısı ise 74 bin 298'e yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 168'inci günde de devam ediyor. İsrail, Filistinlilerin bombardımandan kaçarak sığındığı tüm noktaları hedef alırken, can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatteki İsrail saldırılarında 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 70'e, yaralananların sayısının ise 74 bin 298'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 70'e yükseldi - Son Dakika

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