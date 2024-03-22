İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 70'e, yaralananların sayısı ise 74 bin 298'e yükseldi.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 168'inci günde de devam ediyor. İsrail, Filistinlilerin bombardımandan kaçarak sığındığı tüm noktaları hedef alırken, can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatteki İsrail saldırılarında 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.
Bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 70'e, yaralananların sayısının ise 74 bin 298'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE ŞERİDİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 70'e yükseldi - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ağır hasarlı bir binanın 1. katından düşen M.K. isimli şahıs yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
Elazığ'da dur ihtarına uymayan ve polis aracına çarpan şahıs, sanayi sitesinde bir dükkana girerek başına silah dayadı. Girdiği oto tamirhanede 48 bin liralık zarara neden olan ve 7 saattir direnen şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde 7 Mart 2024 tarihinde meydana gelen araç kundaklama olayıyla ilgili olarak şüpheli tutuklandı. Bergama Emniyet Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi ve evinde yapılan aramada olay günü giydiği kıyafetler ele geçirildi. A.V.G. isimli şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletli kuryenin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede 6 yavru kedinin başları kesilerek öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hayvanseverler, bu tür vahşi eylemlerin toplum güvenliği için bir tehdit olduğunu belirterek yetkililerden daha sıkı yasal önlemler alınmasını talep etti.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.
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