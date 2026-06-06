İsrail'in Saldırısında Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Saldırısında Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

06.06.2026 11:06
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir askeri araca saldırdı, biri subay birkaç asker yaşamını yitirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye-Al Khaldiye yolunda seyreden bir askeri araca düzenlediği saldırıda, biri subay rütbesinde olmak üzere birkaç Lübnanlı asker hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre İsrail, ülkenin güneyindeki Nebatiye-Al Khaldiye yolunda seyreden bir askeri araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda biri subay olmak olmak üzere birkaç Lübnan askeri hayatını kaybetti. Açıklamada can kaybına ilişki net bir sayı verilmedi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ise hayatını kaybeden askerlerden birinin tuğgeneral rütbesinde olduğunu ve şoförüyle birlikte öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) ise henüz bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Lübnan ordusunun, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalara doğrudan müdahil olmaktan kaçındığı ve bölgede son dönemde yaşanan çatışmalarda İsrail ile herhangi bir angajmana girmediği biliniyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Saldırısında Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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