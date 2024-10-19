İsrail, Lübnan'da Hizbullah Tünelini İmha Etti

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İsrail güçleri, Lübnan'da Hizbullah'ın Rıdvan Birimi'ne ait olduğunu iddia ettiği bir tüneli 100 ton patlayıcı ile imha etti.

İsrail, Lübnan'da yoğun saldırılarına devam ederken, binlerce sivili de katlediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın elit Rıdvan Birimi'ne ait olduğunu iddia ettiği bir tüneli imha etti. IDF'nin saldırıda 100 ton patlayıcının kullanıldığını bildirdiği açıklamasında, "Tünel Rıdvan'ın Lübnan'daki merkezi tünellerinden biri ve burada bir komuta merkezi, bir silah deposu, ikamet edilecek odalar, scooter bisikletler ile diğer ekipmanlar bulunuyordu. Tünelin yanında Hizbullah'a ait onlarca silah ve teçhizat da yer alıyordu" denildi. - BEYRUT