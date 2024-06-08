İsrail Saldırılarında Esirler Hayatını Kaybetti

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun saldırılarda bazı esirlerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresine bugün düzenlediği yoğun saldırılar 210 Filistinlinin ölümüne yol açtı. İsrail ordusunun saldırıların ardından 4 İsrailli esiri kurtardığını açıklamasının ardından ise Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılarda bazı esirlerin de öldüğünü aktardı. Açıklamasında bölgede tutulan yaklaşık 120 esire atıfta bulunan Ubeyde, "İsrail, korkunç katliamlar yaparak esirlerinin bir kısmını serbest bırakmayı başardı, ancak aynı zamanda operasyon sırasında bazılarını da öldürdü. Operasyon esirler için büyük bir tehlike oluşturacak. Onların şartları ve yaşamları üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olacak" ifadelerini kullandı. - GAZZE