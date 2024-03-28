İsrail'in Şam'da düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı

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Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Şam bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı. Suriye basınında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İsrail'in Şam bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarılarak, saldırı sonucu maddi kayıp yaşandığı ifade edildi.

İsrail tarafından henüz saldırı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. - ŞAM