İsrail'in Şam'da düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Şam'da düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı

Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Şam bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Saldırıda maddi hasar da meydana geldiği belirtildi. İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

28.03.2024 21:45
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Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Şam bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı. Suriye basınında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İsrail'in Şam bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarılarak, saldırı sonucu maddi kayıp yaşandığı ifade edildi.

İsrail tarafından henüz saldırı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

Suriye, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Şam'da düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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