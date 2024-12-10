İsrail, Suriye'ye 320 Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından bugüne kadar Suriye'de başkent Şam'da dahil olmak üzere 320 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik saldırılarını artırdı. İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından bugüne kadar Suriye'de başkent Şam'da dahil olmak üzere 320 noktanın vurulduğunu bildirerek, saldırılarda Esad rejiminin stratejik askeri kapasitesinin yüzde 70'inden fazlasının imha edildiği iddia edildi.

İmha edilen hedefler arasında hava savunma sistemleri, füze depoları, üretim tesisleri, insansız hava araçları, helikopterler, savaş uçakları, tanklar, radarlar, donanma gemileri gibi çok sayıda askeri hedefin yer aldığı aktarıldı. - TEL AVİV