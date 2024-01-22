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İsrailli esir yakınları İsrail parlamentosunu bastı - Son Dakika
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İsrailli esir yakınları İsrail parlamentosunu bastı

İsrailli esirlerin yakınları, İsrail parlamentosu Knesset'te Maliye Komitesi'nin yaptığı toplantıyı bastı. Esir yakınları, hükümete seslerini duyurabilmek için yeni bir protesto düzenledi. Gazze Şeridi'ndeki insani ara 1 Aralık'ta sona ermişti.

İsrailli esir yakınları İsrail parlamentosunu bastı
22.01.2024 - 20:08,
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İsrailli esirlerin yakınları, İsrail parlamentosunda Maliye Komitesi toplantısını bastı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, İsrailli esirlerin yakınları hükümete seslerini duyurabilmek için yeni bir protesto düzenledi. Esir yakınları, İsrail parlamentosu Knesset'te Maliye Komitesi'nin yaptığı toplantıyı bastı. Esir yakınlarından birinin üzerinde "Çocuklarımız orada ölürken siz burada oturmayacaksınız" yazılı bir pankart açtığı görüldü.

Esir yakınlarından bir diğeri ise, üç aile üyesinin fotoğraflarını havaya kaldırarak, "Sadece bir tanesinin, üç kişiden birinin canlı olarak geri gelmesini istiyorum" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki insani ara 1 Aralık'ta sona ermişti

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım'da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık'ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas Gazze Şeridi'nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 130 İsrailli esir bulunurken, 27 esirin ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrailli esir yakınları İsrail parlamentosunu bastı - Son Dakika


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