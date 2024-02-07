İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Adalet Sarayı\'nda silahlı saldırı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda dün gerçekleşen silahlı saldırı girişiminin ardından adliye ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçlerinin sürekli devriye gezdiği, kimlik sorgulaması yaptığı görüldü.

07.02.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Adalet Sarayı'nda dün gerçekleşen silahlı saldırı girişiminin ardından adliye ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçlerinin sürekli devriye gezdiği, kimlik sorgulaması yaptığı görüldü.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan polis noktasına dün saat 11.35 sıralarında silahlı saldırısı girişimi düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından adliye ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Adliyenin metrobüs tarafı olan D kapısı önünde kimlik sorgulaması yapılırken, adliye meydanında bir çok polis aracı ve TOMA bekletiliyor. Çok sayıda polisin ise devriye yaptığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Saldırı, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:07:50. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement