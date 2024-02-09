İstanbul Adalet Sarayı saldırısıyla ilgili 48 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı saldırısıyla ilgili 48 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Adalet Sarayı saldırısıyla ilgili 48 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında, savcılıkta işlemleri tamamlanan 48 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saldırıda 3 polis memuru ve 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Toplamda 96 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 48'i tutuklama talebiyle, diğer 48'i ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

09.02.2024 20:36
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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında, savcılıkta işlemleri biten 48 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde terör saldırısı düzenlenmiş, polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanırken, Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş ise hayatını kaybetmişti.

96 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olaya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 96 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

48 şüpheliye tutuklama talebi

Burada 2 Başsavcı Vekili ile 35 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirilmesiyle savcılıkta işlemleri biten 96 şüpheliden 48'i tutuklama talebiyle, diğer 48'i ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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