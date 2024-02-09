İstanbul Adalet Sarayı saldırısıyla ilgili 48 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında, savcılıkta işlemleri biten 48 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde terör saldırısı düzenlenmiş, polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanırken, Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş ise hayatını kaybetmişti.
96 şüpheli adliyeye sevk edildi
Olaya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 96 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
48 şüpheliye tutuklama talebi
Burada 2 Başsavcı Vekili ile 35 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirilmesiyle savcılıkta işlemleri biten 96 şüpheliden 48'i tutuklama talebiyle, diğer 48'i ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL
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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
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