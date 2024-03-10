İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı

Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi

Galler'de bir üniversite hastanesinin morgunda yaşanan ve yıllar sonra ortaya çıkan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2020 yılında morga gelen bir aileye yanlış bir kişinin cansız bedeninin teslim edildiği ve ailenin bu durumun farkına varamayıp hiç tanımadıkları biri için cenaze töreni düzenledikleri tespit edildi.