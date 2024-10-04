İstanbul Boğazı'nda Gemiler Çarpıştı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Gemiler Çarpıştı

İstanbul Boğazı\'nda Gemiler Çarpıştı

Üsküdar önlerinde iki yük gemisi çarpıştı, Kıyı Emniyet ekipleri kurtarma çalışmalarını başlattı.

04.10.2024 09:20
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İstanbul Boğazı'nda kaza yapan gemi böyle kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde yakın seyreden ve birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluştu. Geminin Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi. Kıyı Emniyet Genel Müdür ekipleri tarafından geminin kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Boğazı'nda Gemiler Çarpıştı - Son Dakika

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