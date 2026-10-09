İstanbul'da 378 bin 350 doların el değiştireceği sırada 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 378 bin 350 doların el değiştireceği sırada 12 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da siber polisinin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı. 378 bin 350 doların el değiştireceği sırada başlatılan operasyonda suç gelirleriyle bağlantılı 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu.
İstanbul'da siber polisi tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı, 378 bin 350 doların el değiştireceği sırada başlatılan operasyonda suç gelirleriyle bağlantılı 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?