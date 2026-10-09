İstanbul'da 378 bin 350 doların el değiştireceği sırada 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da siber polisi tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı, 378 bin 350 doların el değiştireceği sırada başlatılan operasyonda suç gelirleriyle bağlantılı 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu.