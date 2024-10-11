İstanbul'da Bebek Vurgunu: 1 Milyar TL - Son Dakika
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İstanbul'da Bebek Vurgunu: 1 Milyar TL

12 bebeğin gereksiz yoğun bakıma alınıp öldüğü, 25 sağlık çalışanın tutuklandığı iddia edildi.

11.10.2024 19:05
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İstanbul'da yenidoğan şebekesi 1 milyar TL'lik vurgun yaptı

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da 12 bebeğin gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve ihmalden öldüğü iddia edildi

İSTANBUL - İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddia edildi. 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen 25 sağlık çalışanının tutuklandığı soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebeğin öldüğü öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü. Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Tam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi. Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgu yaptığı iddia edildi. Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanın tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Bebek Vurgunu: 1 Milyar TL - Son Dakika

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