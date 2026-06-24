İstanbul'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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İstanbul'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı

İstanbul\'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı
24.06.2026 16:47
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Kartal'da kiracısı tarafından bıçaklanan 61 yaşındaki ev sahibi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kartal ilçesinde kiracısı ile arasında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan 61 yaşındaki ev sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanyeli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu şüpheli C.D., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"Sürekli polis gelip gidiyordu"

Mahalle sakini Sıla Atalay, şüphelinin daha önce de çeşitli olaylara karıştığını öne sürerek, "Ben tam olarak olaya hakim değilim ama sürekli alkol kullanan birisiydi. Sürekli olaylar oluyordu, polis gelip gidiyordu. Daha önce de kendisine zarar verdiği olaylar yaşandı. Sabah da büyük bir tartışma olduğunu duyduk. Sonrasında her yerin kan olduğunu gördük" dedi. Yaklaşık 18 yıldır aynı binada oturduklarını belirten Atalay, hayatını kaybeden Niyazi Tanyeli'yi çok sevdiklerini ifade ederek, "Çok iyi bir insandı. Sürekli komşularıyla iletişim halindeydi. Hepimizin sevdiği biriydi" diye konuştu.

Öte yandan yaşanan dehşetin öncesinde Tanyeli'nin kiracısı ile arasında yaşanan kavga anları ortaya çıktı. Görüntülerde, Tanyeli'nin bıçaklanmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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