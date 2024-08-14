İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markalara ait 108 bin taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markalara ait 108 bin taklit ürün ele geçirildi

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İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, dünya çapında tanınan markaların taklidi 120 bin cüzdan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

14.08.2024 11:29
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İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, dünya çapında tanınan markaların taklidi 120 bin cüzdan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Dünya çapında bilinen çeşitli markalara ait binlerce kaçak ve sahte cüzdanların bir şebeke tarafından el altından piyasaya sürülmeye hazır olduğu ve depolarda saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 10 Ağustos'ta Fatih'te 3 farklı depoya düzenlenen operasyonda, 108 bin 70 deri cüzdan ele geçirildi. Kaçakçılık polisinin yaptığı operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul\'da kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markalara ait 108 bin taklit ürün ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markalara ait 108 bin taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markalara ait 108 bin taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika
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