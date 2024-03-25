İstanbul\'da Kargo ve Dökme Yük Gemisi Çarpıştı

Devlet başkanından ses getiren video! El Salvador çeteleri çökertmek için 5 bin asker görevlendirdi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 18 Sureños çetesinin iki üyesinin yakalandığını belirterek 5 bin asker ve bin polisle çeteyi dağıtmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Şu anda 5 bin asker ve bin polis, çeteyi tamamen dağıtmak için belli bölgeleri kuşatmış durumda.