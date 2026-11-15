İstanbul\'da Katar\'dan gelen şahsın valizinde 12 bin 820 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi çalışmaları sırasında Katar'dan gelen şahsın valizinde yapılan aramada 12 bin 820 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tayland'dan Katar'a oradan da İstanbul'a gelen İ.M. isimli şahıs, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkokim Kısım Amirliği personellerince riskli olarak değerlendirildi. Ekiplerce şüphelinin üzeri ve valizinde arama yapıldı.

12 bin 820 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Şahsın valizinde yapılan aramada, 12 adet gıda cinsi ambalaj içerisine gizlenmiş vakumlu poşetler içerisinde 12 bin 820 gram uyuşturucu maddelerden esrar olduğu düşünülen yeşil renkli bitki parçacıkları ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin ise 11 milyon 538 bin lira olduğu belirlendi.