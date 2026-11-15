İstanbul'da Katar'dan gelen şahsın valizinde 12 bin 820 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da Katar'dan gelen şahsın valizinde 12 bin 820 gram uyuşturucu ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Katar\'dan gelen şahsın valizinde 12 bin 820 gram uyuşturucu ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Katar\'dan gelen şahsın valizinde 12 bin 820 gram uyuşturucu ele geçirildi
Haber Videosu

İstanbul Havalimanı'nda risk analizinde Katar'dan gelen şahsın valizinde 12 bin 820 gram esrar olduğu düşünülen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilirken, maddenin yaklaşık piyasa değerinin 11 milyon 538 bin lira olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi çalışmaları sırasında Katar'dan gelen şahsın valizinde yapılan aramada 12 bin 820 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tayland'dan Katar'a oradan da İstanbul'a gelen İ.M. isimli şahıs, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkokim Kısım Amirliği personellerince riskli olarak değerlendirildi. Ekiplerce şüphelinin üzeri ve valizinde arama yapıldı.

12 bin 820 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Şahsın valizinde yapılan aramada, 12 adet gıda cinsi ambalaj içerisine gizlenmiş vakumlu poşetler içerisinde 12 bin 820 gram uyuşturucu maddelerden esrar olduğu düşünülen yeşil renkli bitki parçacıkları ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin ise 11 milyon 538 bin lira olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa Adliyesiİstanbul Havalimanıİstanbul3. SayfaGüncelKatarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Altay Bayındır’dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah Altay Bayındır'dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah
Ukraynalı eski bakan canlı yayında kamerayı çevirince sunucu şaşırdı Ukraynalı eski bakan canlı yayında kamerayı çevirince sunucu şaşırdı
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
Galatasaraylılar kızacak Serdar Aziz’den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu Galatasaraylılar kızacak! Serdar Aziz'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu
00:41
Hojlund iki kez attı, Portekiz evinde Danimarka’ya 4-1 kaybetti
Hojlund iki kez attı, Portekiz evinde Danimarka'ya 4-1 kaybetti
00:27
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
23:44
Mourinho’ya tavsiye sorusu: Shomurodov’dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
Mourinho'ya tavsiye sorusu: Shomurodov'dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
23:36
Fenerbahçe’de büyük operasyon Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
22:51
Tam 34 kilo verdi Yeni halini görenler tanıyamıyor
Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
22:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
22:03
Lamine Yamal ada almadı, ailesine ev aldı: Babası Nasraoui konuştu
Lamine Yamal ada almadı, ailesine ev aldı: Babası Nasraoui konuştu
21:16
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
20:38
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
19:27
Murat Kurum Antalya’da Küba’yı örnek gösterdi: Yüzde 19’luk risk
Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 01:21:03. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Katar'dan gelen şahsın valizinde 12 bin 820 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android