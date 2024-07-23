İstanbul'da Kiracı, Ev Sahibinin İstediği Yüksek Zamı Kabul Etmedi - Son Dakika
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İstanbul'da Kiracı, Ev Sahibinin İstediği Yüksek Zamı Kabul Etmedi

İstanbul'da bir kadın, kirayı 5 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibinin isteğini reddederek yasal orandaki zamlı kira ücretini gönderdi. Ev sahibi ise kiracının tuvaletindeki sorunu çözmeyi reddetti. Kiracı, yaşadığı mağduriyeti kayda alarak şikayet dilekçesi oluşturdu.

23.07.2024 10:20
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İstanbul'da Kağıthane'de bir kadın, kirayı 5 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibinin istediği zammı kabul etmeyip, kendisi yasal orandaki zamlı kira ücretini gönderdi. Ev sahibi kadın da kiracısının pis su akan tuvaletinin tavanını tamir ettirmedi. Mesajlarına da cevap alamayan kiracı kadın yaşadıklarını kayda alırken, ev sahibinin ilginç cezası pes dedirtti. Kiracı Zehra Çavdar, "Kafamızdan aşağı pis sular akıyor. Gerçekten çok mağduruz. Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz" dedi.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde bir sokakta bulunan binada yaşayan kiracı Zehra Çavdar (43), ev sahibi Nafiye A. ile kira zammı nedeniyle tartışma yaşadı. İddiaya göre Nafiye Y., yüzde 25 oranından fazla zam yapmak istedi ve kirayı 5 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak istedi. Zammı kabul etmeyen Zehra Çavdar, yüzde 25 oranında kirasına zam yaptı. Ardından da ev sahibine zamlı kirayı göndererek önümüzdeki sene Haziran ayında da enflasyon oranına göre zamlı göndereceğini söyledi.

İstediği zammı alamayınca tavanı tamir ettirmedi

Daha sonra da ev sahibi kadına mesaj atarak kirayı gönderdiğini belirtti. Ev sahibi Nafiye Y. ise "kirayı eksik yatırmışsınız, yüzde 25 kalktı. Lütfen zammı uygulayın" diye cevap verdi. Bunun üzerine kiracı Zehra Çavdar ise, "Nafiye Hanim kiraya zam yapma zamanı Hazirandaydı ve yüzde

25'lik zammınız uygulanmıştır. Bu durumda önümüzdeki 2025 yılının Haziran ayına kadar bu şekilde alacaksanız. 2025 yılının Haziran ayında ise TÜFE oranı ne ise kiraya tekrar zam uygulaması yapılacaktır" diyerek yanıt verdi.

"Tavandan pis su yağıyor, çökecek"

Kiracı Zehra Çavdar ardından ev sahibine, "Tuvaletten üstümüze çok kötü pis su yağıyor. Lütfen bu sorun ile ilgilenin. Tavandan pis su yağıyor, tavan çökecek, tuvaleti kullanamıyoruz. Duşta aynı yerde olduğu için kullanamıyoruz" mesajını yazdı. Ancak ev sahibi Nafiye Y., yazılan mesajlara cevap vermediği gibi tamiratı da yaptırmadı. Duruma adeta isyan eden Zehra Çavdar CİMER'e şikayet dilekçesi oluşturdu. Evin tuvalet kısmını da kayda alan Çavdar yaşadıklarını anlattı.

"Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz"

Kiracı Zehra Çavdar, "Ev sahibim geçen ay zam zamanında çok yüksek oranda kira istedi. Bunu kabul etmediğimden dolayı şu tuvaletin pis suyu tepemizden aşağı akıyor. Yap diyoruz yapmıyor. Kendisine TÜFE oranından zam verecektim geçen ay haziran ayında. Onu da kabul etmeyip gerçekten çok büyük rezaletler çıkardığı için ben de yüzde 25 hakkımı kullandım. Bu nedenle şu an bu tadilatları yapmıyor. Kafamızdan aşağı pis sular akıyor. Gerçekten çok mağduruz. Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz. Geçen ay 25 beş oranında zammı kabul etmeyip daha yüksek zam isteyen ev sahibi, her sene zaten bir sorun çıkarıyor özellikle son iki yıldır. Bu senede tuvaletin tavanından pis sular tepemize akıyor ve bu sorunla ilgilenmiyor. Paraya gelince alıyor. Yüksek oranda zam yapamadığı için bu sene evin hiçbir tadilatıyla ilgilenmeyip bizi mağdur ediyor. Gerçekten çok mağdurum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kiracı, Ev Sahibinin İstediği Yüksek Zamı Kabul Etmedi - Son Dakika

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