İstanbul'da Kozmetikciye Saldırı: 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul'da silahla vurularak öldürülen kozmetik ürünleri satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel'e yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, azmettirici olmakla suçlanan 'Osman' lakaplı Boran D. ile birlikte olayda saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Şahin Ş., olay anında 'gözcü' olarak bulunan M.T.D. ve G.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL