İstanbul\'da kuryeye çarpan otomobilin öldürdüğü genç Beşikdüzü\'nde defnedildi

İstanbul Yeşilköy'de önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç bugün Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karadenizli yöresel sanatçılardan 'Çoluğun Mehmet' olarak tanınan Mehmet Çolak'ın oğlu olan Hüseyin Serdar Çolak (30) önceki gün kurye olarak kendine ait motosiklet ile İstanbul Yeşilköy'de kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze bugün Trabzon'un Beşikdüzü ilçe merkezine getirildi. Merkez Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınırken, namazın ardından ilçeye bağlı Zemberek mahallesine son yolculuğunu uğurlandı.