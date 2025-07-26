İstanbul'da Otobüs Kazası

İstanbul'da bu sabah İETT'ye bağlı bir özel halk otobüsü Fatih Topkapı mevkiinde seyir halindeyken sollama yapan bir binek aracın kendisine çarpması sonucu bariyerlere çıktı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay araç kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bu sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesi 10'uncu Yıl Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Alibeyköy - Bakırköy arası çalışan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken, hatalı sollama yapan bir aracın kendisine çarpması sonucu bariyerlere çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın otobüse çarpması ve sonrasındaki panik yer aldı. - İSTANBUL