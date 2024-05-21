İstanbul'da otobüste 'neden arka kapıdan bindin' tartışması kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da otobüste 'neden arka kapıdan bindin' tartışması kamerada

İstanbul\'da otobüste \'neden arka kapıdan bindin\' tartışması kamerada

Sarıyer Ayazağa-Alibeyköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşanan tartışmada, arka kapıdan binen kadın yolcu ile sürücü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kadın yolcu, 'Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var. O kapıyı açanlar özürlü o zaman' diyerek kendini savundu. Olay, yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

21.05.2024 20:21
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İstanbul'da otobüste "neden arka kapıdan bindin" tartışması kamerada:

"Arkadan alanlar özürlü o zaman"

İSTANBUL - Sarıyer Ayazağa-Alibeyköy seferini yapan İETT otobüsünün sürücüsü, araca arka kapıdan binen kadın yolcuya tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan tartışmada kadın yolcu, "Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var. O kapıyı açanlar özürlü o zaman" diyerek kendini savundu. Yaşananlar yolcunun cep telefonuna kamerasına anbean yansıdı.

Olay Sarıyer Ayazağa-Alibeyköy seferini yapan bir İETT otobüsünde geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Vadi İstanbul durağında bulunan bir durakta bekleyen kadın yolcu, diğer yolcuların indiği sırada arka kapıdan araca bindi. Ardından şoförün tepkisi üzerine kartını okutmak için ön tarafa gelen yolcu ile sürücü arasında tartışma çıktı.

"Arkadan bindiren özürlü o zaman"

Otobüs sürücüsü, "Hanımefendi, yaptığımız işe saygı duyun. Sen otobüse nereden binileceğini bilmiyorsun. Arkadan otobüse binilmiyor. Buraya gelerek benim psikolojimi bozma" diyerek kadına tepki gösterdi. Bunun üzerine kadın yolcu, "Ben duyuyorum, üslubun güzel değil. Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var. Nasıl arkadan binilmiyor? O kapıyı açanlar özürlü o zaman" diyerek kendini savundu. İkili arasında çıkan ilginç tartışma kısa sürede son bulurken, o anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da otobüste 'neden arka kapıdan bindin' tartışması kamerada - Son Dakika

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