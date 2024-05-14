İstanbul'da polise direnen şüphelilerle arbede kamerada: Asker kaçakları polise saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da polise direnen şüphelilerle arbede kamerada: Asker kaçakları polise saldırdı

Küçükçekmece'de yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahıslar, polise zorluk çıkartarak direnmeye başlayınca ortalık karıştı. Şahıslardan biri polisi burnuna yumruk atarak yaralarken diğeri ise memura şarjörle saldırdı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin asker kaçağı olduğu ve araçta da bir miktar esrar ele geçirildiği ortaya çıktı.

14.05.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da polise direnen şüphelilerle arbede kamerada: Asker kaçakları polise saldırdı

Küçükçekmece'de uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahıslar polise direndi

Şahıslar bir polise yumruk atarken diğer memura da üstündeki şarjörüyle saldırdı

Etkisiz hale getirilen 4 şüpheliden ikisinin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahıslar, polise zorluk çıkartarak direnmeye başlayınca ortalık karıştı. Şahıslardan biri polisi burnuna yumruk atarak yaralarken diğeri ise memura şarjörle saldırdı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin asker kaçağı olduğu ve araçta da bir miktar esrar ele geçirildiği ortaya çıktı. Yaşananlar ise kameralara yansırken, şahısların "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan toplamda 9 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece İstiklal Caddesi üzerinde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis timi, cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı. Bu sırada polis ekibi, şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçtan inmeleri sonrasında üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başlayan şahıslardan B.G., polis memuru S.A.'yı burnuna yumruk atarak yaraladı. Diğer şahıs C.K. da polis memuru O.B.'nin belindeki şarjörü alarak ona vurmaya başlayınca ortalık karıştı.

Polisin burnuna yumruk atıp şarjörüyle saldırdılar

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu B.G. ve C.K. ile birlikte U.K. ve S.G., kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Ardından araç içerisinde yapılan aramada bir miktar tütüne karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi. Aramaların ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, emniyete götürüldü. Emniyette "görevli memuru mukavemet" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından toplamda 9 adet suç kaydı olan şahıslardan ikisinin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da polise direnen şüphelilerle arbede kamerada: Asker kaçakları polise saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:44:40. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da polise direnen şüphelilerle arbede kamerada: Asker kaçakları polise saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement