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İstanbul'da sahte alkol denetimi

Denetimlerde ürünlerin barkodlarına bakılırken, depo da tezgah arkalarında arama yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da sahte alkolden 38 kişi hayatını kaybederken, Beşiktaş'ta tekel bayilere ve tekel ürünleri satışı yapılan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde ürünlerin barkodlarına bakılırken, depo da tezgah arkalarında arama yapıldı.

İstanbul'da 38 kişi sahte alkolden hayatını kaybederken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte tekel bayilere ve tekel ürünleri satışı yapılan işletmelere yönelik denetim yaptı. Beşiktaş Dereboyu Caddesi'nde bulunan dükkanlar tek tek denetlendi. Ekipler önce işletmelerin belgelerini kontrol etti ardından ürünlerin bandrolleri inceledi. Depo ve tezgah arkalarında arama yapıldı. Denetlenen dükkanlarda bir sorun olmadığı öğrenilirken, işletme sahipleri ise uygulamalardan memnun olduğu belirtti.

İbrahim Kara isimli esnaf, "Böyle denetlemelerin olması hem bizim için hem de vatandaşımız için iyi. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Hiç olmamasını isterdim. Arkadaşlar sıklıkla denetim yapıyorlar. Bizim için sıkıntı yok. Vatandaşın güvenliği önemli" dedi.

İşyeri sahibi Işıl Bulat, "Sahte alkolün önlenmesi için denetimlerin yapılması çok iyi" diye konuştu.