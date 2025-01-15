İstanbul'da Sahte Alkol Vakasında 23 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Alkol Vakasında 23 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul\'da Sahte Alkol Vakasında 23 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Valiliği, son 48 saatte sahte alkol nedeniyle 66 kişinin hastanelere başvurduğunu ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 34 kişi, 2025 yılından bu yana sahte alkol nedeniyle yaşamını yitirdi.

15.01.2025 20:50  Güncelleme: 21:03
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İstanbul Valiliği, kent genelinde yaşanan sahte alkol vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Son 48 saatte 66 kişinin zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurduğu ve 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, kent genelinde yaşanan sahte alkol vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, son 48 saatte 66 kişinin zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurduğu belirtildi. Bunlardan 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, entübe edilen 32 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca kişinin ölümüne sebep olanların terörden farklı olmadığı belirtilen açıklamada, "1 Ocak 2025 tarihinden bu yana İstanbul'da sahte alkol kullanımından dolayı 34 kişi hayatını kaybetmiştir. Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4'ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir. 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Alkol Vakasında 23 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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