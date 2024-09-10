İstanbul'da Sahte Pasaport Şebekesi Çökerildi - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Pasaport Şebekesi Çökerildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi hazırladığı belirlenen 15 kişilik şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında çok sayıda sahte belge ve üretim malzemesi ele geçirildi.

10.09.2024 11:30
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İstanbul'da düzensiz göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi hazırladığı belirlenen 15 kişilik şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Fatih'teki 7 ayrı adreste sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiği belirlendi. 6'sı Irak asıllı, biri İran uyruklu olmak üzere 15 kişiden oluşan şebekeyi takibe alan polis, çalışmalarını genişletti. Tespit edilen ve faaliyet gösteren 7 iş yeri ve 2 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte pasaport, sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, müşteri temini, ürün dağıtımı, yer temini gibi faaliyetlerde rol alan ve suça karışan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K., Saadi R., Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 15 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda bin 743 basıma hazır sahte kimlik kartı, bin 489 sahte vize etiketi, 196 sahte AB ülkelerine ait pasaport, 68 tane sahtecilikte kullanılan slikon mühür, 12 ayrı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, AB ülkelerine ait 10 sahte sürücü belgesi, sahtecilikte kullanılan 9 mühür stampa, her birinin üzerinde bir çip bulunan 8 boş kart, 5 mor cihaz, lazer markalama ve kazıma makinesi ile bir dizüstü bilgisayar ve sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda çeşitli materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılardan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K. ve Saadi R. adlı 7 şüpheli 6 Eylül sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ger kalan Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 8 şüphelinin ise "Adli Kontrol" ve "Yurtdışı Çıkış Yasağı" hükümleri uyarınca salıverildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Pasaport Şebekesi Çökerildi - Son Dakika

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