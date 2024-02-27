İstanbul'da Silah İmalatı ve Ticareti Operasyonu: 24 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Silah İmalatı ve Ticareti Operasyonu: 24 Gözaltı

İstanbul\'da Silah İmalatı ve Ticareti Operasyonu: 24 Gözaltı

İstanbul'da silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik ocak ve şubat aylarında 5 ilçede düzenlenen 4 farklı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 432 tabanca ve bu tabancalara ait 525 şarjör, bin adet silah üretiminde kullanılan parça ele geçirildi.

27.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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İstanbul'da silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik ocak ve şubat aylarında 5 ilçede düzenlenen 4 farklı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 432 tabanca ve bu tabancalara ait 525 şarjör, bin adet silah üretiminde kullanılan parça ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik, 2024 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde 4 operasyon düzenlendi.

Çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi

Operasyon kapsamında kaçak silah atölyesine baskın yapıldı. Operasyonlarda 432 tabanca ve bu tabancalara ait 525 şarjör, bin adet silah imal edecek parça (silah gövdesi, silah sürgüsü, açık uçlu silah namlusu, tetik tertibatı, pim, icra yayı, mil, çıkarıcı olmak üzere muhtelif sayıda silah parçaları) ele geçirildi.

17 şüpheli cezaevine gönderildi

Gerçekleştirilen 4 operasyonda 24 şüpheli şahıs yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 17 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Operasyonda ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Silah İmalatı ve Ticareti Operasyonu: 24 Gözaltı - Son Dakika

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