İstanbul'da Silahlı Saldırı: Galerici Yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da Silahlı Saldırı: Galerici Yaralandı

İstanbul\'da Silahlı Saldırı: Galerici Yaralandı
16.06.2026 16:56
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Sarıyer'de 16 yaşındaki E.T., galerici Barış A.'yı bacağından vurarak yaraladı, tutuklandı.

İstanbul Sarıyer'de bir AVM'deki kafeteryada oturan galerici ve adamı Barış A. (35), E.T. (16) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırganın olaydan önce "Dövmen çok güzel abi" diyerek Barış A.'nın yanına geldiği, bir süre uzaklaştıktan sonra tekrar gelerek ateş ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından kaçmaya çalışan E.T. ile kendisini araçla almaya gelen İdris Ü. (48), polis takibiyle yakalandı.

Olay, 13 Haziran'da Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde müşteri olarak bulunan B.A. (35), yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, E.T.'nin saldırıdan önce Barış A.'ya "Dövmen çok güzel abi" dediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, saldırıyı gerçekleştiren kişinin E.T. (16) olduğu belirlendi. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet silah ile fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., 14 Haziran'da "Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Sarıyer, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Silahlı Saldırı: Galerici Yaralandı - Son Dakika

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