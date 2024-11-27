İstanbul'da Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

3.Sayfa

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 13 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ ve DHKP-C silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü adına para veya yardım toplama, toplanan paraların dağıtımı ve para gönderme faaliyetlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen 9 şüpheli; DHKP-C silahlı terör örgütü adına kamu araçlarının kaçırılması ve şiddet eylemlerinde kullanılması, açık alan eylemlerinin organize edilmesi eylemlerine iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler ile örgütün sözde İstanbul, Sarıgazi Alan sorumlusu olduğu belirlenen 4 şüpheli tespit edildi.

13 gözaltı

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.