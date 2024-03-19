İstanbul'da Yaban Hayvanlarına Ait 396 Parça Tahnite El Konuldu - Son Dakika
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İstanbul'da Yaban Hayvanlarına Ait 396 Parça Tahnite El Konuldu

İstanbul\'da Yaban Hayvanlarına Ait 396 Parça Tahnite El Konuldu

İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde yapılan operasyonda, koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnite el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tahnitlerin piyasa değeri ise yaklaşık 75 milyon lira olarak belirlendi.

19.03.2024 11:18  Güncelleme: 11:22
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İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde yapılan operasyonda, koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnite el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ele geçirilen tahnitlerin piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, öldürülmüş yaban hayvanlarının dolgusunu süs eşyası olarak sergileyen ve bunun ticaretini yapan bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Dün gerçekleştirilen baskında, yaban hayvanlarına ait 396 parçadan oluşan işlenmiş süs eşyası ve tahnit ele geçirildi. Tabiat canlılarının tahnit ve trofelerinin bulunduğu belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lirayı bulan aralarında geyik, Amerika antilobu, bizon, jaguar, timsah ve ayı ile dağ keçisi tahnitinin de bulunduğu çeşitli türde yüzlerce hayvan tahniti ele geçirildi. Hayvanlara ait trofe, post ve eşyalarının da yer aldığı ele geçirilen materyaller Doğa ve Milli Parklar yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yaban Hayvanlarına Ait 396 Parça Tahnite El Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yaban Hayvanlarına Ait 396 Parça Tahnite El Konuldu - Son Dakika
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