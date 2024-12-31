İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

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İstanbul'da yılbaşı kutlamaları sebebiyle Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta çeşitli yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nda ise demir bariyerler kurularak güvenlik artırıldı.

31.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:36
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Taksim Meydanı demir bariyerlerle kapatıldı

Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul'da yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ulaşımın aksamaması için alternatif yollar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında güvenlik tedbirleri aldı. Bu çerçevede Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerindeki bazı yollar saat 14.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşımın aksamaması için alternatif güzergahlar belirlendi. Taksim Meydanı'nda ise güvenliği sağlamak amacıyla demir bariyerler kuruldu.

Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Takı Zafer Caddesi, Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan'a kadar), Asmalı Mescit Caddesi, Dünya Sağlık Sokak, Osmanlı Sokak, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak, Sadri Alışık Sokak, Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu, Hamalbaşı Caddesi (Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren), Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak kesişiminden itibaren), İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, Kumbaracı Yokuşu, Postacılar Sokak, Yeni Çarşı Caddesi ve Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren tüm yollar araç trafiğine kapatıldı. Alternatif güzergahlar ise; Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Mete Caddesi, İnönü Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Refik Saydam Caddesi ve Tersane Caddesi olarak belirlendi.

Şişli'de, Mim Kemal Öke Caddesi ile Vali Konağı Caddesi kesişimi, Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergahlar ise Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.

Beşiktaş'ta ise Kireçhane Sokak ile Çağrı Sokak kesişiminden, Alay Emini Sokak kesişimine kadar olan bölge trafiğe kapatıldı. Araç akışı, Ulus Mahallesi istikametine yönlendirildi. Alternatif güzergahlar ise Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak ve Ahmet Adnan Saygun Caddesi olarak belirlendi.

İstanbul\'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
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