İstanbul Eyüpsultan'da Beton Mikseri Yola Beton Döktü - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da Beton Mikseri Yola Beton Döktü

İstanbul Eyüpsultan\'da Beton Mikseri Yola Beton Döktü

İstanbul Eyüpsultan'da bir beton mikseri, içerisinde bulunan betonu yola dökerek ilerledi. Beton mikserinin arkasından ilerleyen bir otomobil sürücüsü o anları kayda alarak isyan etti.

26.08.2024 12:05
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İstanbul Eyüpsultan'da bir beton mikseri, içerisinde bulunan betonu yola dökerek ilerledi. Beton mikserinin arkasından ilerleyen bir otomobil sürücüsü o anları kayda alarak isyan etti.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi Pirinççi Mahallesi'nde gerçekleşti.

Bir beton mikseri içerisinde bulunan beton ve pis suyu yola döktü. Beton mikserinin arkasında bulunan bir otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek isyan etti. Görüntülerde beton mikseri içerisindeki betonun ve pis suyun yola döküldüğü ancak sürücüsünün bir işlem yapmadan yola devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Eyüpsultan'da Beton Mikseri Yola Beton Döktü - Son Dakika

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