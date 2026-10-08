İstanbul Küçükçekmece'de eğlence mekanı saldırısında 2 kişi öldü, 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Küçükçekmece'de eğlence mekanı saldırısında 2 kişi öldü, 8 şüpheli yakalandı

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İstanbul Küçükçekmece\'de eğlence mekanı saldırısında 2 kişi öldü, 8 şüpheli yakalandı
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İstanbul Küçükçekmece'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı eğlence mekanındaki silahlı saldırıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anları ile şüphelilerin yakalandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.40 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında yaşanmıştı. Edinile bilgiye göre, gece saatlerinde 2 kişi mekanda bulunan B.Ü. isimli şahsı hedef alarak ateş etmişti. Bu sırada arkadaşlarıyla mekanda bulunan istirahatli polis memuru Kubilay Çınar (40), olaya müdahale etmek istemişti. Ancak saldırganlar Çınar'ı da hedef alarak ateş açmıştı. Olayda 2'si ağır, 3'ü iş yeri çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi mekana sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan B.Ü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenmişti. İstirahatli olan polis memuru ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların bağlantılı oldukları ve gittikleri adresleri tespit etti. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan saldırı anları ile şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
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