İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde Öğrenciler İsrail'in Gazze'ye Yaptığı Soykırımı Protesto Etti - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde Öğrenciler İsrail'in Gazze'ye Yaptığı Soykırımı Protesto Etti

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde Öğrenciler İsrail\'in Gazze\'ye Yaptığı Soykırımı Protesto Etti

İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsünde yaklaşık 300 öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımı protesto etmek için yürüdü. Toplanan öğrenciler, kampüs içerisinde yaklaşık bir buçuk kilometre yürüyerek 'katil İsrail Filistin'den defol' sloganları attı. Ayrıca, Filistinli bir annenin haykırışını anlatan şiir okundu ve açıklama yapıldı.

17.05.2024 17:50
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İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsünde yaklaşık 300 öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımı protesto etmek için yürüdü.

Gazze'deki soykırıma dur demek için üniversitelerde devam eden protestolara İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsü öğrencileri de destek verdi. Toplanan yaklaşık 300 kişi kampüs içerisinde yaklaşık bir buçuk kilometre yürüyerek "katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Öğrenciler okul girişinde toplanarak Filistinli bir annenin haykırışını anlatan şiir okuduktan sonra açıklama da yaptı.

"Mazlum halkın üzerinde uygulanan soykırımı protesto etmek, reddetmek amacıyla buradaydık"

Yürüyüşe katılan Talha Yusuf Ayvacı, "Bugün burada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğrencileri olarak buluştuk. 7 Ekim tarihinden beri devam eden Filistinli mazlum halkın üzerinde uygulanan soykırımı protesto etmek, reddetmek amacıyla buradaydık. Kampüs içerisinde yaklaşık 1 buçuk kilometrelik bir yürüyüş yaptık ardından okulun önünden bir bildiri okuduk. Ödüllü bir şiir vardı burada Filistinli bir annenin haykırışını anlatan onu okuduk. Daha sonra dua ettik ve bitirdik. Dileriz bu program hayırlara vesile olur. Allah bizlere Mazlum Filistin hakkının kurtuluşunu ve bu zulmün son bulmasını görmeyi nasip etsin şeklinde konuştu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde Öğrenciler İsrail'in Gazze'ye Yaptığı Soykırımı Protesto Etti - Son Dakika

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