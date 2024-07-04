İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk yarısına ilişkin asayiş verilerini açıkladı

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İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının 6 ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı. Vali Davut Gül, güvenlik güçlerinin İstanbul'da çok başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, "2024 yılının ilk 6 ayında 137 operasyonda 99 suç çetesi çökertildi. 2 bin 388 şahıs yakalandı, bin 342 şahıs tutuklandı, 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 66 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu" dedi. Vali Gül ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl suç oranlarında düşüş yaşandığını ifade ederek, "Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 24 oranında azalması sağlandı. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 49, yankesicilik yüzde 46, evden hırsızlık yüzde 38 oranında düştü" diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un 2024 yılı son 6 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Eyüpsultan'da bulunan AFAD Binası toplantı salonunda gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.

"İlk 6 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 şahıs yakalandı"

Konuşmasına terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili başlayan Vali Davut Gül, "Bu yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 şahıs yakalandı, 393 şahıs tutuklandı, 423 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son iki ayda PKK/KCK'ya 86, FETÖ'ye 158, dini istismar eden terör örgütlerine 224, sol terör örgütlerine 5 operasyon düzenlendi. 985 şahıs yakalandı, 78 şahıs tutuklandı, 73 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı biri silahlı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi. Terörizmin finansmanı için kullanılan 337 bin 450 TL, 68 bin 875 dolar, 36 bin 880 euro ele geçirildi. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu miktarın 89 bin 830 TL'si, 47 bin 907 doları, 23 bin eurosu son iki aya ait" dedi.

"2024 yılının ilk 6 ayında 137 operasyonda 99 suç çetesi çökertildi"

Güvenlik güçlerinin İstanbul'da çok başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Vali Gül, "Bu sayede 2024 yılının ilk 6 ayında 137 operasyonda 99 suç çetesi çökertildi. 2 bin 388 şahıs yakalandı, bin 342 şahıs tutuklandı, 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 66 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Son iki ayda yapılan 44 operasyonda 24 suç çetesi çökertildi. 11 milyar 22 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek" şeklinde konuştu.

"Geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 49, yankesicilik yüzde 46, evden hırsızlık yüzde 38 oranında düştü"

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl suç oranlarında düşüş yaşandığını söyleyen Vali Gül, "Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 24 oranında azalması sağlandı. Bu suçlardan kişilere karşı işlenende aydınlatma oranımız yüzde 98, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 78 oldu. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 49, yankesicilik yüzde 46, evden hırsızlık yüzde 38 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 94 bin 295 şahıs yakalandı. Sadece dolandırıcılık suçuyla ilgili dersimize daha iyi çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Hemşehrilerimizin bu konuda daha uyanık daha bilinçli olmasını rica ediyorum. Özellikle medyamızın bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla destek vermesiyle bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Son iki ayın asayiş verilerine baktığımızda ise kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 17, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 32 oranında azalması sağlandı. Bu suçlardan kişilere karşı işlenende aydınlatma oranımız yüzde 97 buçuk, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 70 oldu" ifadeleri kullandı.

"2024 yılının ilk 6 ayında 3 bin 300'ü son iki ayda olmak üzere 10 bin 171 silah yakalandı"

Yakalanan ruhsatsız silahlar hakkında bilgi veren Vali Gül, "Yine burada da mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda hemen hemen hepsinde ciddi oranda düşüşler görüyoruz. Bu güzel tabloya vesile olan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Bir diğer önemli başlığımız ruhsatsız silah. 2024 yılının ilk altı ayında 3 bin 300'ü son iki ayda olmak üzere 10 bin 171 silah yakalandı. 2 bin 334'ü son iki ayda olmak üzere 7 bin 809 kişi yakalandı. Bir diğer başlığımız, küresel bir sorun olarak gördüğümüz uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Mücadelemize hem arz hem de talep cephesinde kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

"12 tondan fazla uyuşturucu, 22 milyon 340 bin adet hap, 3 bin 132 kök kenevir ele geçirildi"

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de bilgi veren Vali Gül, "2024 yılının ilk altı ayında imal ve ticarete yönelik 4 bin 683 operasyonda 7 bin 813 şahıs yakalandı, 3 bin 319 şahıs tutuklandı, bin 680 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kullanıcılığa yönelik operasyonlarda 26 bin 758 olayda 30 bin 360 şahıs yakalandı, 59 şahıs tutuklandı, 246 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 12 tondan fazla uyuşturucu, 22 milyon 340 bin adet hap, 3 bin 132 kök kenevir ele geçirildi. Son iki aya baktığımızda ise imal ve ticarete yönelik bin 519 operasyonda 2 bin 576 şahıs yakalandı, bin 89 şahıs tutuklandı, 495 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kullanıcılığa yönelik operasyonlarda 9 bin 371 olayda 10 bin 594 şahıs yakalandı, 4 şahıs tutuklandı, 47 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 tondan fazla uyuşturucu, 17 milyon adete yakın hap, 667 kök kenevir ele geçirildi" diye konuştu.

"Meydana gelen kazalarda maalesef 81 vatandaşımız hayatını kaybetti"

İlk aylarda meydana gelen trafik kazalarında 81 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Gül, "Önlenebilir bir sorun olan trafikle ilgili verilerimize baktığımızda İstanbul'umuz ülkemizdeki araç sayısının yaklaşık yüzde 19'una sahip. Günün 24 saati trafik akışı olan şehrimizde 5 bin 377 personel, 683 ekiple görevimizin başındayız. Güvenli ve akıcı bir trafik için yılın ilk altı ayında 8 milyondan fazla denetim yaptık. Meydana gelen kazalarda maalesef 81 vatandaşımız hayatını kaybetti. 18 bin 702 vatandaşımız yaralandı. Bu ölümlü kazaların 21'i son iki ayda meydana geldi. Buradan sizler aracılığıyla sürücülerimize, yayalarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Bildiğiniz gibi artık, sanal dünya hepimizin gerçeği. Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi bu alemde de aklımıza, hayalimize gelen, gelmeyen her türlü tehlike söz konusu. Gerçek hayatta suç olan her şey sanal dünyada da suçtur" diye konuştu.

"Suç unsuru olabileceği değerlendirilen 16 binin üzerinde sosyal medya hesabı incelendi"

Siber suçlarla mücadele kapsamında ilk 6 ayda 16 binin üzerinde hesabın incelendiğini söyleyen Vali Davut Gül, "Bu alanda da siber güvenlik ekiplerimizle amansız bir mücadele veriyoruz. Bu yılın ilk altı ayında suç unsuru olabileceği değerlendirilen 16 binin üzerinde sosyal medya hesabı incelendi. Bunlardan 640'nın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 67 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı. Bilişim-ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 658 operasyonda, bin 598 kişi yakalandı, 488 kişi tutuklandı. Denetimlerimizi giderek artırdığımız siber dünyada son iki ayda suç unsuru olabileceği değerlendirilen 4 bin 811 sosyal medya hesabı incelendi. Bunlardan 181'inin terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 13 şahıs yakalandı, 1'i tutuklandı. Bilişim-ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 200 operasyonda, 557 kişi yakalandı, 181 kişi tutuklandı" ifadelerini kullandı.

"Yılın ilk 6 ayında göçmen kaçakçılığına yönelik 130 operasyonda 289 şahıs yakalandı"

Göç sorunu ile ilgili konuşan Vali Davut Gül, "Artık küresel bir sorun haline gelen göç. Şehrimizin hedef ve geçiş noktasında olması sebebiyle büyük bir mücadele veriyoruz. 1 milyon 80 bin 467 yabancının yaşadığı şehrimizde, yılın ilk altı ayında göçmen kaçakçılığına yönelik 130 operasyonda 289 şahıs yakalandı, 76 şahıs tutuklandı, 48 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların 48'i son iki ayda yapıldı. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla ocak ayından haziran sonuna kadar 510 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 83 bin 108 düzensiz göçmen tespit edildi. Sorgulananların 81 bin 288'i, tespit edilenlerin bin 508'i son iki aya ait" diye konuştu.

"Gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımızda tedbirlerimizi daha da artırdık"

Ormanlarda tedbirlerin arttırıldığını söyleyen Vali Gül, "Bu kapsamda gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımızda tedbirlerimizi daha da artırdık. Bildiğiniz üzere orman yangını riskini en aza indirebilmek için 10 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Ormanlarımızı 301 ekip, 23 TOMA, 7 İHA, 18 dron, 2 helikopter, 35 video kamera, 71 fotokapan bin 377 personel ile sürekli kontrol ediyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle 436 kilometrelik deniz sınırına sahip şehrimizde son iki ayda maalesef 39 boğulma vakasında 16 kişi hayatını kaybetti. Hem sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak hem de boğulmaları engellemek için 145 ekip, 574 personel ile denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz" dedi.

""Maçların seyrinin organizasyonunu yapan belediyeler, istediği zaman kendi şartlarını değerlendirerek bu seyirleri yaptırıyorlar"

Gazetecilerin kendisine açık havada maç seyredilmesiyle ilgili güvenlik önlemleri alındı mı sorusunu yanıtlayan Gül, "Maçların seyrinin organizasyonunu yapan belediyeler, istediği zaman kendi şartlarını değerlendirerek bu seyirleri yaptırıyorlar. Geçmişte de, bugün de, bundan sonra da zaman zaman suç işleyen kişiler olabiliyor ama İstanbullular şundan emin, İstanbul'da hiçbir suç karşılıksız kalmıyor. Organizasyonların yapılması belediyemizin kendi takdirinde, biz suçlularla kararlı şekilde mücadele ediyoruz. İstanbul'da hiçbir suç karşılıksız kalmıyor" diye konuştu. - İSTANBUL